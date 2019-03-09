На границе с Литвой скопилось полтысячи фур
Неблагоприятная обстановка на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях сохраняется – своей очереди на выезд в страны Евросоюза ожидают около 800 большегрузных автомобилей.
Так, в «колейке» в сторону Литвы стоит почти 500 фур:
- «Каменный Лог» – более 170;
- «Бенякони» – более 100;
- «Привалка» – более 130;
- «Котловка» – более 80.
В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе скопилось более 300 большегрузов:
- «Урбаны» – более 160;
- «Григоровщина» – более 140.