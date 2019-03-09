На границе с Литвой скопилось полтысячи фур

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Неблагоприятная обстановка на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях сохраняется – своей очереди на выезд в страны Евросоюза ожидают около 800 большегрузных автомобилей.

Так, в «колейке» в сторону Литвы стоит почти 500 фур:

  • «Каменный Лог» – более 170;
  • «Бенякони» – более 100;
  • «Привалка» – более 130;
  • «Котловка» – более 80.

В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе скопилось более 300 большегрузов:

  • «Урбаны» – более 160;
  • «Григоровщина» – более 140.
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Тэги: очереди фур на границе