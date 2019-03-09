На границе с Литвой скопилось полтысячи фур

Неблагоприятная обстановка на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях сохраняется – своей очереди на выезд в страны Евросоюза ожидают около 800 большегрузных автомобилей.

Так, в «колейке» в сторону Литвы стоит почти 500 фур:

«Каменный Лог» – более 170;

«Бенякони» – более 100;

«Привалка» – более 130;

«Котловка» – более 80.

В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе скопилось более 300 большегрузов: