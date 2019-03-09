Латвийский премьер поддержал идею перевода БелАЭС на газ

Предложение превратить строящуюся на границе с Литвой Белорусскую АЭС в электростанцию, работающую на газе, можно реализовать, но решать, что делать со станцией, должны сами белорусы. Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
По его словам, передает Delfi, «если хотят, могут все сделать. Будет ли это делать Беларусь, это другой вопрос, здесь об этом следует говорить самим белорусам».
Премьер подчеркнул, что решение находится в руках белорусов. «Что белорусы решат делать с этой станцией, это уже в руках самих белорусов (...). Я прекрасно знаю, что литовский сейм принял закон, запрещающий приобретать электроэнергию с БелАЭС», — отметил Кариньш.
«Мы, с латвийской стороны, поддерживаем, чтобы было общее решение балтийских государств, как есть по торговле газом (...). В мире существуют модели — у Финляндии есть модель приобретения электроэнергии у России, поэтому это то направление, которое мы можем посмотреть», — сказал он.
7 марта премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис направил белорусскому коллеге Сергею Румасу письмо с предложением переоборудовать строящуюся Белорусскую АЭС в газовую электростанцию. В письме отмечается, что Литва могла бы поставлять топливо для этой электростанции — через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или через соединяющий Литву и Польшу газопровод, который должен заработать в ближайшие годы. Официальной реакции Минска пока нет.
Министр энергетики Литвы в 2009-2012 годах Арвидас Секмокас назвал странной инициативу Сквернялиса переоборудовать Белорусскую АЭС в газовую электростанцию. В интервью Литовскому радио эксперт заявил, что эта идея нереалистична, вызывает удивление и сравнима с предложением превратить пароход в подводную лодку. «Это объекты разных масштабов и сложности», — сказал Секмокас.
По его словам, в мире еще не было прецедентов переоборудования АЭС в газовую электростанцию. Экс-министр полагает, что инициатива Сквернялиса является частью пиар-компании и связана с президентскими выборами 12 мая, на которых глава правительства выставил свою кандидатуру.
Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.
15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.
Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается летом 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт•ч электроэнергии ежегодно.