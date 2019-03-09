Латвийский премьер поддержал идею перевода БелАЭС на газ

Предложение превратить строящуюся на границе с Литвой Белорусскую АЭС в электростанцию, работающую на газе, можно реализовать, но решать, что делать со станцией, должны сами белорусы. Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По его словам, передает Delfi , «если хотят, могут все сделать. Будет ли это делать Беларусь, это другой вопрос, здесь об этом следует говорить самим белорусам».

Премьер подчеркнул, что решение находится в руках белорусов. «Что белорусы решат делать с этой станцией, это уже в руках самих белорусов (...). Я прекрасно знаю, что литовский сейм принял закон, запрещающий приобретать электроэнергию с БелАЭС», — отметил Кариньш.

«Мы, с латвийской стороны, поддерживаем, чтобы было общее решение балтийских государств, как есть по торговле газом (...). В мире существуют модели — у Финляндии есть модель приобретения электроэнергии у России, поэтому это то направление, которое мы можем посмотреть», — сказал он.

7 марта премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис направил белорусскому коллеге Сергею Румасу письмо с предложением переоборудовать строящуюся Белорусскую АЭС в газовую электростанцию. В письме отмечается, что Литва могла бы поставлять топливо для этой электростанции — через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или через соединяющий Литву и Польшу газопровод, который должен заработать в ближайшие годы. Официальной реакции Минска пока нет.

Министр энергетики Литвы в 2009-2012 годах Арвидас Секмокас назвал странной инициативу Сквернялиса переоборудовать Белорусскую АЭС в газовую электростанцию. В интервью Литовскому радио эксперт заявил, что эта идея нереалистична, вызывает удивление и сравнима с предложением превратить пароход в подводную лодку. «Это объекты разных масштабов и сложности», — сказал Секмокас.

По его словам, в мире еще не было прецедентов переоборудования АЭС в газовую электростанцию. Экс-министр полагает, что инициатива Сквернялиса является частью пиар-компании и связана с президентскими выборами 12 мая, на которых глава правительства выставил свою кандидатуру.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается летом 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт•ч электроэнергии ежегодно.