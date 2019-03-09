Умер народный артист Владимир Этуш

Народный артист СССР Владимир Этуш ушел на 97-м году жизни. Возможная причина смерти – проблемы с сердцем.

Роль товарища Саахова стала звездной для Владимира Этуша

Популярный актер театра и кино почувствовал себя плохо 8 марта – «скорая» доставила его в больницу, где он умер на следующий день.

Театром Владимир Этуш «заразился» еще в школе. На школьных вечерах он читал рассказ «Маска» Антона Чехова. Потом стал заниматься в художественной самодеятельности — в кружке при школе. В 1945-м он окончил актерский факультет Театрального училища имени Б.В.Щукина и был принят в труппу Театра имени Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров.

С 1945-го Этуш занимается преподавательской деятельностью в «Щуке». В 1958-м стал худруком своего первого актерского курса, выпускниками которого в 1961-м были такие известные актеры как Александр Збруев, Юрий Авшаров, Александр Белявский, Зиновий Высоковский, Людмила Максакова, Вениамин Смехов и другие. В 1987 году занял должность ректора этого училища, с 2003-го — худрука.

В его фильмографии четыре десятка картин, среди которых «Адмирал Ушаков», «Овод», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Старая, старая сказка», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Неисправимый лгун», «Приключения Буратино», «31 июня», «Ослиная шкура», «Не будите спящую собаку», «Классик», «Первый скорый», «Парк советского периода», Убежать, догнать, влюбиться».