Правозащитники: в ИК № 22 под Ивацевичами заключенный покончил с собой

В исправительной колонии № 22 под Ивацевичами (Брестская область) в колонии, где сосредоточены в основном осужденные за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, один из заключенных покончил с собой. Его нашли повешенным в одном из технических помещений учреждения.

Фото pixabay.com

Как сообщает правозащитная организация «Платформа» («Нью платформ инновейшн»), причиной самоубийства стали неформальные отношения между осужденными, последствия которых привели к смерти заключенного. По имеющейся у «Платформы» информации, погибшего звали Максим и он был приговорен к длительному сроку заключения.

«Смерть осужденного в колонии — не рядовое событие, но, к сожалению, это становится едва ли не обыденным фактом в Беларуси. Особенно трагично, когда это происходит из-за неумения сотрудников колонии вовремя отреагировать на назревающий конфликт среди осужденных, о чем они хорошо проинформированы», — говорится в сообщении.

Как отмечают правозащитники, в самой колонии от комментариев отказались, посоветовав обратиться в информационную службу департамента исполнения наказаний МВД.

«Получить разъяснения в ДИН МВД оказалось также невозможно, поскольку 8 марта никого из сотрудников, уполномоченных предоставить какую-либо информацию по данному поводу, на месте не оказалось. Тем не менее из разговора с дежурным сотрудником ИУ «ИК-22» удалось понять, что информация, переданная нам родственниками осужденных, соответствует действительности. Подробности произошедшего мы узнаем в ближайшее время», — сообщает «Платформа».

Информация о случае самоубийства в исправительной колонии № 22 также появилась утром 8 марта в паблике «Беларуская турма» в социальной сети «ВКонтакте».