Ночью под Лунинцом фура насмерть сбила пенсионера

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Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно ночью на трассе М-10 Граница России — Гомель — Кобрин.

Наезд на пешехода произошел вблизи автозаправки у деревни Лунин.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, 72-летний местный житель пытался перейти дрогу, но был сбит большегрузным автомобилем DAF с полуприцепом.

Полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью – пенсионер скончался на месте.
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Тэги: ДТП Город: Лунинец

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