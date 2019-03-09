Ночью под Лунинцом фура насмерть сбила пенсионера

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно ночью на трассе М-10 Граница России — Гомель — Кобрин.

Наезд на пешехода произошел вблизи автозаправки у деревни Лунин.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, 72-летний местный житель пытался перейти дрогу, но был сбит большегрузным автомобилем DAF с полуприцепом.

Полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью – пенсионер скончался на месте.