Видеофакт. В Гродно такси попало в ДТП – двое пассажиров в больнице

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси произошло в Гродно на площади Декабристов.

По информации региональной Госавтоинспекции, 35-летний таксист на «Рено-Логане» не уступил дорогу и получил в боковину сильный удар от «Рено-Дастера».

 

Кроме водителя такси в машине находились четыре пассажира, двое из которых (в том числе семилетняя девочка) получили травмы, с которыми были госпитализированы.

Как выяснилось, таксист ранее 34 раза привлекался к ответственности.
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Тэги: ДТП такси Город: Гродно

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