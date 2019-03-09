Видеофакт. В Гродно такси попало в ДТП – двое пассажиров в больнице

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси произошло в Гродно на площади Декабристов.

По информации региональной Госавтоинспекции, 35-летний таксист на «Рено-Логане» не уступил дорогу и получил в боковину сильный удар от «Рено-Дастера».

Кроме водителя такси в машине находились четыре пассажира, двое из которых (в том числе семилетняя девочка) получили травмы, с которыми были госпитализированы.

Как выяснилось, таксист ранее 34 раза привлекался к ответственности.