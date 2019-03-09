БАТЭ не смог обыграть «Ислочь» в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси

Состоялся первый матч стадии 1/4 финала розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2018/2019. Борисовский БАТЭ на своей арене не смог переиграть «Ислочь» – 1:1.

Счет на открыли хозяева – первый гол в Беларуси на свой счет записал исландский легионер «желто-синих» Виллюмссон (34-я минута). Гости очень быстро отыгрались – Макась сравнял счет на 36-й минуте.

Сегодня также свой первый матч проведут «Витебск» и «Локомотив», а завтра задел перед ответными матчами попробуют сделать «Шахтер» и «Белшина», а также минское «Динамо» и «Слуцк».