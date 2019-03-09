Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Победителем мужской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону стал норвежец Йоханнес Тиннес Бё. Гонка прошла 9 марта в шведском Эстерсунде.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Серебряную медаль выиграл россиянин Александр Логинов (+13,7), бронза у француза Кантена Фийона-Майе (+16,5).

Йоханнес Бё допустил один промах при стрельбе стоя, остальные медалисты оба огневых рубежа прошли чисто.

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Владимир Чепелин, занявший 40-е место (0+2; +2:01,4), Роман Елётнов стал 69-м (2+1; +3:02,1), Сергей Бочарников — 73-м (2+1; +3:10,3), Антон Смольский — 77-м (1+2; +3:18,2).

Всего в гонке приняли участие 104 биатлониста.

10 марта на чемпионате мира состоится женская гонка преследования. Беларусь будет представлена четырьмя биатлонистками.

В медальном зачете лидирует Норвегия — 2 золота, 1 серебро. У Словакии 1 золото, у Германии — 1 серебро, 1 бронза, у России — 1 серебро, у Италии и Франции — по 1 бронзе.