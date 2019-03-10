Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на крупном турнире в Индиан-Уэллсе.

«Посеянная» под 9-м номером Соболенко первый круг пропускала, а во втором встречалась с Айлой Томлянович (44) из Австралии. Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился в пользу белоруски со счетом 6:3, 4:6, 6:0.

Следующей соперницей Соболенко станет украинка Леся Цуренко (28). 20-летняя Соболенко и 29-летняя Цуренко ранее встречались один раз — в прошлом году на турнире в австралийском Хобарте. Тогда победила Цуренкою

Соболенко осталась единственной белоруской в основной сетке турнира. Ранее Вера Лапко (62) проиграла в первом круге Виктории Азаренко(48) — 2:6, 3:6, а затем Азаренко во втором проиграла американке Серене Уильямс (10) — 5:7, 3:6. Александра Саснович (34) первый круг пропускала, а во втором проиграла Катерине Козловой (114) из Украины — 5:7, 2:6.