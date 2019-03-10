«Витебск» обыграл гомельский «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси

Представитель высшей лиги «Витебск» добился минимальной победы 1:0 над гомельским «Локомотивом» из первой лиги в первом матче четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси.

Матч состоялся 9 марта в Витебске. Единственный гол на 86-й минуте забил Антон Матвеенко.

Ответная игра состоится в Гомеле 16 марта.

9 марта был сыгран еще один матч. БАТЭ на своем поле не смог обыграть «Ислочь» — 1:1 (Виллюмссон, 34; Макась, 36). Ответная игра пройдет 14 марта в Минске.

10 марта первые матчи проведут еще две четвертьфинальные пары: «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск) и «Динамо «(Минск) — «Слуцк».