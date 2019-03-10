В Лиде из пневматики обстреляли три автобуса и машину с ребенком
8 марта в Лиде в милицию поступило сразу несколько похожих сообщений о случаях хулиганства — кто-то обстрелял окна автомобиля и трех городских автобусов.
Первым пострадал владелец легкового автомобиля — он обратился в милицию с заявлением о том, что в его машину попал камень, повредив стекло.
Через некоторое время начали поступать сообщения от водителей городских автобусов — они обнаруживали характерные повреждения на стеклах.
Выяснилось, что повреждения наносили не камни, а пули от пневматического пистолета. Стрелком оказался местный житель 1999 года рождения. Огонь по транспорту он вел из окна квартиры на первом этаже.
В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В результате обстрела в автобусах повреждено шесть окон, а также переднее боковое стекло окно в автомобиле, где на заднем сиденье находился ребенок,