В Лиде из пневматики обстреляли три автобуса и машину с ребенком

8 марта в Лиде в милицию поступило сразу несколько похожих сообщений о случаях хулиганства — кто-то обстрелял окна автомобиля и трех городских автобусов.

Фото newgrodno.by

Первым пострадал владелец легкового автомобиля — он обратился в милицию с заявлением о том, что в его машину попал камень, повредив стекло.

Через некоторое время начали поступать сообщения от водителей городских автобусов — они обнаруживали характерные повреждения на стеклах.

Выяснилось, что повреждения наносили не камни, а пули от пневматического пистолета. Стрелком оказался местный житель 1999 года рождения. Огонь по транспорту он вел из окна квартиры на первом этаже.

В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».