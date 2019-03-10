Еще одно ЧП на 8 марта привело к смерти

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался пешеход, произошло, когда сутки 8 марта уже заканчивались – за несколько минут до субботы.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что «Ауди А-4» в городском поселке Телеханы (Ивацевичский район) во дворе по улице Ленина переехал лежащего (фликера не было) пешехода.

Мужчина был доставлен в больницу, где утром в субботу умер. ГАИ проводит проверку по данному факту.