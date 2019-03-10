ГАИ продолжает спецмероприятия и охоту на лихачей
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить не только долговременные спецмерприятия, но и ежедневную борьбу с нарушителями скоростных режимов.
Экипажи ДПС применяют для этого как гласный, так и скрытый контроль. Кроме этого, выставляются и дополнительные радары.
Так, в частности, на дорогах Брестчины и Могилевщины сегодня появятся 11 дополнительных датчиков контроля скорости, которые будут находиться в следующих местах:
- 08:00-14:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39);
- 08:00-19:00. Дорога Р-93, Бобруйский район, населенный пункт Ясный Лес (107+600);
- 08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район (215+700);
- 08:00-19:00. Дорога Р-43, Климовичский район, населенный пункт Барсуки (26+200);
- 08:00-19:00. Трасса М-5, Бобруйский район (136+200);
- 08:00-20:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);
- 09:00-21:00. Дорога Р-127, Кобринский район, населенный пункт Хабовичи (20+950);
- 09:00-21:00. Трасса М-10, Пинский район (426+900);
- 09:00-21:00. Дорога Р-85, Каменецкий район (116+320);
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);
- 14:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.
Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
Кроме этого, сразу два спецмероприятия проведет ГАИ: на дорогах страны – акцию «Берегите детей!», а на территории Минщины – акцию «Трезвый водитель».