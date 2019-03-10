ГАИ продолжает спецмероприятия и охоту на лихачей

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить не только долговременные спецмерприятия, но и ежедневную борьбу с нарушителями скоростных режимов.

Фото УГАИ Брестской области

Экипажи ДПС применяют для этого как гласный, так и скрытый контроль. Кроме этого, выставляются и дополнительные радары.

Так, в частности, на дорогах Брестчины и Могилевщины сегодня появятся 11 дополнительных датчиков контроля скорости, которые будут находиться в следующих местах:

08:00-14:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39);

08:00-19:00. Дорога Р-93, Бобруйский район, населенный пункт Ясный Лес (107+600);

08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район (215+700);

08:00-19:00. Дорога Р-43, Климовичский район, населенный пункт Барсуки (26+200);

08:00-19:00. Трасса М-5, Бобруйский район (136+200);

08:00-20:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);

09:00-21:00. Дорога Р-127, Кобринский район, населенный пункт Хабовичи (20+950);

09:00-21:00. Трасса М-10, Пинский район (426+900);

09:00-21:00. Дорога Р-85, Каменецкий район (116+320);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);

14:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Кроме этого, сразу два спецмероприятия проведет ГАИ: на дорогах страны – акцию «Берегите детей!», а на территории Минщины – акцию «Трезвый водитель».