Беларусь штормит – мокрый снег и порывистый ветер

В воскресенье, десятого марта, в Беларуси будет преобладать облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, практически на всей территории страны выпадут осадки – дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3..+9°C.

В столице вероятность осадков составляет 80-90%. Ожидается сильный порывистый ветер.

Температура воздуха:

утром +1..+3°С;

днем +4..+6°C;

вечером +2..+4°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.