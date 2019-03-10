Беларусь штормит – мокрый снег и порывистый ветер
В воскресенье, десятого марта, в Беларуси будет преобладать облачная с прояснениями погода.
По прогнозам синоптиков, практически на всей территории страны выпадут осадки – дождь и мокрый снег.
Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3..+9°C.
В столице вероятность осадков составляет 80-90%. Ожидается сильный порывистый ветер.
Температура воздуха:
- утром +1..+3°С;
- днем +4..+6°C;
- вечером +2..+4°C.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.