Беларусь штормит – мокрый снег и порывистый ветер

/ Общество
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В воскресенье, десятого марта, в Беларуси будет преобладать облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, практически на всей территории страны выпадут осадки – дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3..+9°C.

В столице вероятность осадков составляет 80-90%. Ожидается сильный порывистый ветер.

Температура воздуха:

  • утром +1..+3°С;
  • днем +4..+6°C;
  • вечером +2..+4°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.
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Тэги: погода

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