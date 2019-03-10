Фотофакт. Жуткая авария под Иваново – погибли два человека

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, произошло в Ивановском районе (Брестская область) накануне.

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель «Ауди» на закруглении дороги Р-144 Иваново – граница Украины не справился с управлением и вылетел в кювет.

Авария произошла при въезде в Рудский лес. Погибли водитель и пассажир.

 

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети
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Тэги: ДТП Город: Иваново

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