Вышла 12-я серия «Нового Простоквашино»

/ Культура
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В сети размещена новая, уже 12-я, серия мультипликационного сериала «Возвращение в Простоквашино».

Мульт размещен на странице «Союзмультфильма» в интернете. Серия называется «Неудобные соседи».

Премьера сериала состоялась третьего апреля, вторую серию зрители смогли увидеть 4 мая, а третья появилась в сети 6 июня. Предыдущая была опубликована 10 февраля.

Ранее отмечалось, что киностудия будет выпускать по одной серии в месяц.

Создатели продолжения культового советского мультсериала старались быть как можно ближе к оригиналу, но и принесли кое-что свое. Выполненный в классическом рисованном стиле мультсериал будет выходить на протяжении трех лет, в течение которых зрители увидят 30 новых серий.
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Тэги: Простоквашино мультфильм

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