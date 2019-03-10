Вышла 12-я серия «Нового Простоквашино»
В сети размещена новая, уже 12-я, серия мультипликационного сериала «Возвращение в Простоквашино».
Мульт размещен на странице «Союзмультфильма» в интернете. Серия называется «Неудобные соседи».
Премьера сериала
Ранее отмечалось, что киностудия будет выпускать по одной серии в месяц.
Создатели продолжения культового советского мультсериала старались быть как можно ближе к оригиналу, но и принесли кое-что свое. Выполненный в классическом рисованном стиле мультсериал будет выходить на протяжении трех лет, в течение которых зрители увидят 30 новых серий.