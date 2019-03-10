В Могилеве электробус врезался в остановочный пункт
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ДТП с участием электробуса случилось в Могилеве. Пострадавших нет.
Около часа ночи 8 марта электробус, двигавшийся по маршруту № 4, на площади Орджоникидзе выехал на тротуар и врезался в остановочный павильон.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности,
В результате ДТП никто не пострадал. В электробусе были только водитель и кондуктор. На остановке в это время пассажиров не было.