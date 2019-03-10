В Эфиопии разбился пассажирский «Боинг 737»

В Эфиопии утром 10 марта потерпел крушении пассажирский самолет «Боинг 737». На его борту было 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines летел из Аддис-Абебы в Найроби — столицу Кении и потерпел крушение через несколько минут после взлета недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

По данным авиакомпании, самолет поднялся в воздух в 08:38, а уже через шесть минут связь с ним была потеряна.

Факт крушения подтвердил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и авиакомпания.

Ведутся поисково-спасательные работы.

По данным авиационных ресурсов, разбившийся «Боинг 737» модели MAX 8 был совсем новым. Первый полет он совершил 30 октября 2018 года, авиакомпании Ethiopian Airlines был передан 15 ноября. В парке эфиопской авиакомпании есть еще четыре аналогичных самолета, полученных от производителя в июне — декабре 2018 года.

Государственная авиакомпания Ethiopian Airlines основана в 1945 году. Сейчас летает более чем в 125 городов. Имеет в своем авиапарке порядка 120 самолетов.

Ранее было известно о двух инцидентах с самолеами авиакомпании. 23 ноября 1996 года следовавший в Найроби самолет был захвачен террористами, потребовавшими лететь в Австралию. Из-за недостатка топлива самолет был вынужден совершить посадку на Коморских островах, но не дотянул до полосы, сел на воду и развалился. Погибли 125 из 175 человек, находившихся на борту.

25 января 2010 года «Боинг 737-800» упал в Средиземное море у берегов Бейрута через несколько минут после взлета. Погибли 82 пассажира и восемь членов экипажа.