Около 150 противников строительства аккумуляторного завода собрались в центре Бреста

Противники строительства аккумуляторного завода около полудня 10 марта вновь собрались на брестской площади Ленина. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Фото из архива spring96.org

В 12:40, по оценке правозащитника Владимира Величкина, на площади находилось примерно 150 человек.

Активисты Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк сообщили о своих встречах 6 марта с главой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком, который проводил личный прием граждан.

По словам Лепесевича, у него сложилось мнение, что Минприроды не хочет принудить застройщика, ООО «АйПауэр», соблюдать экологическое законодательство. Активист заявил, что борьба против строительства завода будет продолжена, однако не стал конкретизировать, какие шаги будут предприняты.

В тот же день, 6 марта, группа противников завода побывала в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Как сообщила активистка Елена Макаревич, чиновники не ознакомили их с результатами повторной государственной экологической экспертизы завода, однако предоставили некоторую информацию о выбросах: по уточненным расчетам, их будто бы должно быть меньше.

По словам Макаревич, противники завода будут подавать заявки на замер выбросов в атмосферу вредных веществ и не ждать, пока это начнут делать госорганы.

В 12:45 часть собравшихся вновь прошла по центральным улицам города — Пушкинской и Советской — к кинотеатру «Беларусь». Там они постояли некоторое время, поговорили и разошлись.