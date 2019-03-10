В Щучине планируют установить памятник Шарлю де Голлю

Памятник президенту Франции Шарлю де Голлю планируют установить в Щучине в 2020 году к 130-летию со дня рождения исторической личности.

Председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник и посол Франции Дидье Канесс. Фото grodnonews.by

Перспективы увековечивания памяти де Голля обсуждались в ходе недавнего визита в Щучин посла Франции в Беларуси Дидье Канесса.

Известно, что в годы Первой мировой войны — с июля по сентябрь 1916-го — Шарль де Голль содержался в немецком лагере для военнопленных на территории современного Щучина.

Сейчас на этом месте стоит цех автотракторных комплектов завода «Автопровод». Именно на этом здании уже в этом году будет открыта памятная доска. А в перспективе здесь разместится интерактивный музей.

«Тема присутствия в Щучине Шарля де Голля очень интересна и важна для дальнейшего развития туристической привлекательности региона. Тем более что Щучин вскоре войдет в безвизовую зону. Уверен, что щучинский след генерала привлечет в наш город много туристов и посодействует сближению наших народов», — отметил председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.