В Щучине планируют установить памятник Шарлю де Голлю
Памятник президенту Франции Шарлю де Голлю планируют установить в Щучине в 2020 году к 130-летию со дня рождения исторической личности.
Перспективы увековечивания памяти де Голля обсуждались в ходе недавнего визита в Щучин посла Франции в Беларуси Дидье Канесса.
Известно, что в годы Первой мировой войны — с июля по сентябрь 1916-го — Шарль де Голль содержался в немецком лагере для военнопленных на территории современного Щучина.
Сейчас на этом месте стоит цех автотракторных комплектов завода «Автопровод». Именно на этом здании уже в этом году будет открыта памятная доска. А в перспективе здесь разместится интерактивный музей.
«Тема присутствия в Щучине Шарля де Голля очень интересна и важна для дальнейшего развития туристической привлекательности региона. Тем более что Щучин вскоре войдет в безвизовую зону. Уверен, что щучинский след генерала привлечет в наш город много туристов и посодействует сближению наших народов», — отметил председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.
По словам Дидье Канесса, он уже получил поддержку от Фонда Шарля де Голля для дальнейших действий по увековечению его памяти в Щучине, сообщает