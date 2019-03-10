Авиакомпания: в катастрофе «Боинга 737» в Эфиопии выживших нет

Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что в результате катастрофы самолета «Боинг 737» выживших нет. Сообщение руководства компании размещено в официальном твиттер-аккаунте.

Самолет «Боинг 737 MAX 8» вылетел из аэропорта Аддис-Абебы в 08:38 рейсом в столицу Кении Найроби. Но уже в 08:44 связь с самолетом была потеряна.

«Боинг 737» потерпел катастрофу на территории Эфиопии недалеко от города Дэбрэ-Зейт. На борту самолета находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа.