Авиакомпания: в катастрофе «Боинга 737» в Эфиопии выживших нет

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Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что в результате катастрофы самолета «Боинг 737» выживших нет. Сообщение руководства компании размещено в официальном твиттер-аккаунте.

Самолет «Боинг 737 MAX 8» вылетел из аэропорта Аддис-Абебы в 08:38 рейсом в столицу Кении Найроби. Но уже в 08:44 связь с самолетом была потеряна.

«Боинг 737» потерпел катастрофу на территории Эфиопии недалеко от города Дэбрэ-Зейт. На борту самолета находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
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Тэги: авиакатастрофа Эфиопия

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