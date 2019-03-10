На улице Хоружей в Минске женщина на «Субару» сбила мужчину. Он скончался в больнице

ДТП со смертельным исходом случилось вечером 7 марта в Минске на улице Веры Хоружей.

42-летняя женщина за рулем «Субару Форестер» совершила наезд на пешехода, который находился на проезжей части.

38-летний мужчина с телесными повреждениями был доставлен в больницу, но в тот же день скончался.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы, сообщает Следственный комитет.