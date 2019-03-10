На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое граждан России

Граждане почти тридцати стран находились на борту разбившегося утром 10 марта в Эфиопии самолета «Боинг-737» авиакомпании Ethiopian Airlines, летевшего из Аддис-Абебы в Найроби.

Фото Ethiopian Airlines

Как сообщили на пресс-конференции в Аддис-Абебе руководители авиакомпании, в числе 149 пассажиров было трое граждан России. По данным telegram-канала Mash, это Александра Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Всего на борту было 157 человек, включая восемь членов экипажа. Никто не выжил.

Также жертвами катастрофы стали 32 гражданина Кении, 18 граждан Канады, 17 граждан Эфиопии, восемь граждан Китая, восемь граждан США, восемь граждан Италии, семь граждан Великобритании, семь граждан Франции, шесть граждан Египта, пять граждан Нидерландов, четыре гражданина Индии, четыре гражданина Словакии, три гражданина Австрии, три гражданина Швеции, два гражданина Испании, два гражданина Израиля, два гражданина Марокко, два гражданина Польши, еще по одному гражданину Бельгии, Индонезии, Йемена, Сомали, Норвегии, Сербии, Мозамбика, Руанды, Судана.

Еще четыре человека были указаны как лица с паспортами ООН, поэтому их гражданство определить сразу не удалось, сообщает НТВ.