Украинец Дмитро Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира

Украинский биатлонист Дмитро Пидручный стал победителем гонки преследования на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Это первая медаль чемпионатов мира в карьере спортсмена.

Накануне в спринте Пидручный был четвертым. Дистанцию в 12,5 км украинец преодолел с двумя промахами на первой стрельбе, выиграв 8,3 секунды у занявшего второе место норвежца Йоханнеса Бё, допустившего пять промахов.

Для Бё-младшего это третья медаль Эстерсунда. Йоханнес уже выиграл два золота — в смешанной эстафете и спринте.

Бронзовая медаль у Кантена Фийона-Майе (3 промаха; +17,7). Француз повторил свой результат в спринте, где также стал третьим.

Единственный из участвовавших в гонке белорусских биатлонистов Владимир Чепелин занял 41-е место, допустив 4 промаха и проиграв лидеру 3 мин. 26,7 секунды. Чепелин стартовал 40-м с двухминутным отставанием.

11 марта на чемпионате мира выходной, а 12 марта состоится женская индивидуальная гонка на 15 км.

В медальном зачете по-прежнему лидирует Норвегия — 2-3-0, затем идут Германия — 1-1-2, Словакия и Украина — по 1-0-0, Россия — 0-1-0, Франция — 0-0-2, Италия — 0-0-1.