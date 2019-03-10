Лукашенко выразил соболезнования президенту Эфиопии в связи с авиакатастрофой

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде в связи с крушением самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.

Самолет «Боинг 737», направлявшийся в Найроби, потерпел крушение утром 10 марта вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абеды. На борту находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Все погибли.

«С глубокой болью и печалью в Республике Беларусь восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Эфиопские авиалинии» вблизи города Дэбрэ-Зэйт», — говорится в соболезновании.

Лукашенко также передал слова поддержки родным и близким погибших в этой авиакатастрофе, сообщает пресс-служба президента Беларуси.