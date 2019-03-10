В Москве прошла акция за свободу интернета. Есть задержанные

10 марта в Москве прошел санкционированный митинг за свободу интернета и против закона об изоляции его российского сегмента.

Как сообщает Радыё Свабода, в акции приняло участие более 15 тысяч человек. При этом еще несколько тысяч человек не попали на акцию, так как не успели пройти полицейский контроль.

Перед акцией полиция конфисковала баннеры и задник сцены для митинга.

В процессе акции было задержано 16 человек, а после окончания митинга — еще тринадцать. Как сообщают очевидцы, полицейские просто выхватывали людей из толпы и отводили в автозаки.

Среди задержанных оказался и журналист Радио Свобода Андрей Киселев.

Акции за свободу интернета в воскресенье также прошли в Санкт-Петербурге, Воронеже, Хабаровске и других российских городах.