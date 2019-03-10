В Москве прошла акция за свободу интернета. Есть задержанные
10 марта в Москве прошел санкционированный митинг за свободу интернета и против закона об изоляции его российского сегмента.
Как
Перед акцией полиция конфисковала баннеры и задник сцены для митинга.
В процессе акции было задержано 16 человек, а после окончания митинга — еще тринадцать. Как сообщают очевидцы, полицейские просто выхватывали людей из толпы и отводили в автозаки.
Среди задержанных оказался и журналист Радио Свобода Андрей Киселев.
Акции за свободу интернета в воскресенье также прошли в Санкт-Петербурге, Воронеже, Хабаровске и других российских городах.