В Москве прошла акция за свободу интернета. Есть задержанные

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10 марта в Москве прошел санкционированный митинг за свободу интернета и против закона об изоляции его российского сегмента.

Как сообщает Радыё Свабода, в акции приняло участие более 15 тысяч человек. При этом еще несколько тысяч человек не попали на акцию, так как не успели пройти полицейский контроль.

Перед акцией полиция конфисковала баннеры и задник сцены для митинга.

В процессе акции было задержано 16 человек, а после окончания митинга — еще тринадцать. Как сообщают очевидцы, полицейские просто выхватывали людей из толпы и отводили в автозаки.

Среди задержанных оказался и журналист Радио Свобода Андрей Киселев.

Акции за свободу интернета в воскресенье также прошли в Санкт-Петербурге, Воронеже, Хабаровске и других российских городах.
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Тэги: свобода интернета Россия Персона: Андрей Киселев Город: Москва

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