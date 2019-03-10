Кочанова о проблеме бизнесмена Тарасюка: надо услышать и другую сторону

Администрация президента Беларуси разбирается в проблеме бизнесмена Сергея Тарасюка, о котором экономист Ярослав Романчук рассказал Александру Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом».

Глава Администрации президента Наталья Кочанова. Фото пресс-службы правительства Беларуси

На встрече с главой государства Романчук рассказал, что «бизнесмен средней руки за свои деньги построил корты, учит детей, создавал инфраструктуру, а его решением Мингорисполкома лишают права владеть объектами недвижимости и предписывают разрушить построенное».

Романчук пояснил, что такое решение было принято в связи с «конфликтом столичной администрации с другой организацией». «Вот корты его, вот дети его, вот инфраструктура. Он говорит: я готов академию тенниса построить за свои деньги. А чиновники мешают», — заявил экономист.

Лукашенко назвал это «чудовищным примером», но не поверил до конца в рассказанное Романчуком. Он поручил Администрации президента разобраться в этой ситуации. «Если это так, как ты изложил, — разборки будут жесточайшие. Но я не верю, что это именно так было, как ты говоришь», — заявил государства.

На прошлой неделе Тарасюк детально обсудил с Кочановой проблемы своего бизнеса, глава Администрации пообещала разобраться в его конфликте с местными властями.

В интервью воскресной программе «Неделя» на телеканале СТВ глава Администрации президента Наталья Кочанова подтвердила, что «мы уже встретились [с Тарасюком] в администрации, переговорили по этим поручениям, которые были даны».

«Мы будем разбираться, потому что в каждом вопросе спешить не надо. Надо внимательно изучить ту ситуацию, которая складывалась в то время, почему были приняты такие решения. Там действительно есть вопросы у бизнесмена к местным органам власти. Но мы услышали одну сторону, надо услышать и другую, посмотреть. Сейчас дано поручение, мы разбираемся по всем этим вопросам, поднимаем документы для того, чтобы это была истинная правда, так, как должно быть», — сказала глава администрации.