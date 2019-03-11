Финансовая самодостаточность и самостоятельность вышли на первый план для белорусок, — Щеткина

Гендерное равенство, которое является одной из целей устойчивого развития, в полном объеме не достигнуто ни в Беларуси, ни в каком-либо ином государстве мира.

Такое мнение высказала зампредседателя Совета Республики Национального собрания, глава общественного объединения «Белорусский союз женщин» Марианна Щеткина в эфире воскресной программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» вечером 10 марта.

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По ее словам, для белорусского государства реализация гендерной политики является одной из приоритетных задач. В частности, в стране выполняется «пятый план по реализации гендерной политики, при Совете министров существует и активно работает Национальный совет по гендерной политике, который возглавляет министр труда и социальной защиты».

«Но если смотреть честно, то мы все равно понимаем, что двойные стандарты есть, — заявила Щеткина. — В жизни все равно сталкиваешься с такими ситуациями, когда, например, на работу приходят устраиваться два молодых специалиста. При прочих равных условиях наниматель предпочтет, скорее всего, юношу, потому что он прекрасно понимает, что молодая женщина — это возможность декретного отпуска. Только полтора процента мужчин у нас сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком».

«Если реализация [гендерной политики] будет не только де-юре, но и де-факто, тогда мы сможем сказать, что действительно эти возможности [гендерного равенства] полностью предоставлены», — добавила она.

Щеткина отметила, что сегодня роль женщин в Беларуси изменилась: они стали более требовательны к обществу, у них появилось желание самореализации — «в семье, карьере или сочетании этих ролей».

«Получило развитие направление женского предпринимательства, — отметила зампредседателя верхней палаты парламента. — Вопросы самозанятости, гибкий рабочий день очень важны для женщины. Финансовая самодостаточность и самостоятельность тоже вышли на передний план для каждой женщины — потому что не хочется испытывать зависимость от кого-либо, хочется иметь свой источник дохода. Конечно, чтобы женское предпринимательство развивалось, женщины должны друг другу помогать».

«Сейчас мы реализуем очень интересный новый проект — «Женское дело». Когда объявили этот проект, более 20 женщин, которые либо начинают свое дело, либо уже достигли каких-то определенных успехов, обратились с проблемными вопросами: «Как строить бизнес?» С ними проводили учебу, консультации, как сейчас модно говорить, менторы Белорусского союза женщин организовали этот процесс», — сообщила Щеткина.