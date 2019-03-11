В Беларуси похолодает: мокрый снег, сильный порывистый ветер
Рабочая неделя в Беларуси начнется с похолодания. В понедельник будет преобладать облачная погода.
По прогнозам синоптиков, следует ожидать осадков в основном в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с порывистый, утром и днем по югу сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение - оранжевый уровень опасности). Максимально по стране воздух прогреется до +7°С.
В столице также выпадут осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. В течение суток столбик термометра покажет:
- утром 0..+1°С;
- днем около +2°С;
- вечером 0..-1°С.