В Беларуси похолодает: мокрый снег, сильный порывистый ветер

Рабочая неделя в Беларуси начнется с похолодания. В понедельник будет преобладать облачная погода.

По прогнозам синоптиков, следует ожидать осадков в основном в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с порывистый, утром и днем по югу сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение - оранжевый уровень опасности). Максимально по стране воздух прогреется до +7°С.

В столице также выпадут осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. В течение суток столбик термометра покажет: