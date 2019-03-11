В Речице девочка убегала от напавшей на нее собаки и попала под машину

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок, произошло утром в субботу, девятого марта.

Фото со страницы «Речица Автопомощь» в соцсети

По информации региональной Госавтоинспекции, «Фольксваген-Гольф» сбил девочку, которая на улице Чапаева внезапно выбежала на дорогу.

В ГАИ отметили, что авария произошла из-за собаки, которая набросилась на ребенка.

Девочка получила травмы, с которыми была госпитализирована в травматологию больницы районного центра.
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Тэги: ДТП напала собака дети Город: Речица

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