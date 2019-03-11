Потенциальным переселенцам в города-спутники кроме жилья предложить нечего

Города-спутники сегодня в основном развиваются вокруг Минска, Бреста и Гродно, однако пока потенциальным переселенцам кроме жилья предложить нечего, заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок в эфире воскресной программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» вечером 10 марта.

«Надо целенаправленно этой работой заниматься, — сказал он. — Сейчас нужно просто переформатировать все планы, плюс сделать акцент не на многоэтажную застройку. Это мое глубокое убеждение — в города-спутники многоэтажной застройкой мы людей не заманим».

По словам министра, наибольшие шансы стать образцовым городом-спутником имеет Руденск — из-за больших экономических возможностей Минска. Примерно такими же перспективными, на его взгляд, являются Скидель как спутник Гродно и соседствующая с Брестом Жабинка.

«В этих трех городах к концу 2020 года уже можно будет что-то показать. Показать территорию города-спутника, в котором люди проживают, где обеспечиваются социальные нормативы. Работать они (жители городов-спутников. — БелаПАН.) могут, в принципе, где угодно, потому что наши транспортные артерии позволяют беспрепятственно 100-120 километров проехать, и это будет быстрее, чем [добраться] из спального района», — отметил Микуленок.

Напомним, городами — спутниками Минска определены:

промышленные города Дзержинск, Жодино и Фаниполь;

агропромышленные — Смолевичи, Столбцы, Узда, Руденск;

туристско-рекреационные — Заславль и Логойск.

Городами-спутниками являются Скидель в Гродненской области и Жабинка — в Брестской.