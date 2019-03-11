Турнир в Индиан-Уэлсе: Соболенко вышла в 1/4 финала парного разряда
Белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко/Элис Мертенс успешно преодолели стадию 1/8 финала соревнований женских пар на престижном турнире в Индиан-Уэллсе.
Наша соотечественница с бельгийской партнершей взяли верх в трех партиях над американо-словенской парой Ракель Атаво/Катарина Среботник – 5:7, 6:3, 11:9.
Следующими соперницами Соболенко и Мертенс станут американские теннисистки Кейтлин Кристиан и Эйжа Мухаммад.
Ранее сообщалось, что белорусско-украинский дуэт Виктория Азаренко/Элина Свитолина достаточно неожиданно уже в первом круге проиграли польско-китайскому тандему Алисия Росольска/Чжаоксюан Янг – 5:7, 6:4, 8:10.