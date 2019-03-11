Коллапс продолжается: фуры продолжают стоять в огромных очередях на границе
Положение дел с пропуском на территорию стран Евросоюза остается напряженным. По-прежнему в некоторых пунктах пропуска сохраняются огромные очереди.
Больше всего по ставшей уже традиции большегрузных автомобилей стоит на белорусско-литовском участке – более 490:
- «Каменный Лог» – более 220;
- «Привалка» – более 140;
- «Котловка» – более 70;
- «Бенякони» – более 60.
Свою очередь на выезд в Латвию ожидают более 150 фур:
- «Урбаны» – более 80;
- «Григоровщина» – более 70.
Очереди имеются и в двух КПП на белорусско-польском участке – более 120 грузовиков:
- «Брузги» – более 100;
- «Козловичи» – более 20.