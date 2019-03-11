Коллапс продолжается: фуры продолжают стоять в огромных очередях на границе

Положение дел с пропуском на территорию стран Евросоюза остается напряженным. По-прежнему в некоторых пунктах пропуска сохраняются огромные очереди.

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Больше всего по ставшей уже традиции большегрузных автомобилей стоит на белорусско-литовском участке – более 490:

«Каменный Лог» – более 220;

«Привалка» – более 140;

«Котловка» – более 70;

«Бенякони» – более 60.

Свою очередь на выезд в Латвию ожидают более 150 фур:

«Урбаны» – более 80;

«Григоровщина» – более 70.

Очереди имеются и в двух КПП на белорусско-польском участке – более 120 грузовиков: