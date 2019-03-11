Коллапс продолжается: фуры продолжают стоять в огромных очередях на границе

/ Общество
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Положение дел с пропуском на территорию стран Евросоюза остается напряженным. По-прежнему в некоторых пунктах пропуска сохраняются огромные очереди.

Фото pixabay.com

Больше всего по ставшей уже традиции большегрузных автомобилей стоит на белорусско-литовском участке – более 490:

  • «Каменный Лог» – более 220;
  • «Привалка» – более 140;
  • «Котловка» – более 70;
  • «Бенякони» – более 60.

Свою очередь на выезд в Латвию ожидают более 150 фур:

  • «Урбаны» – более 80;
  • «Григоровщина» – более 70.

Очереди имеются и в двух КПП на белорусско-польском участке – более 120 грузовиков:

  • «Брузги» – более 100;
  • «Козловичи» – более 20.
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Тэги: очереди фур на границе