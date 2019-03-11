Сегодня последний день проведения спецмероприятия ГАИ

11 марта завершается специальное мероприятие — акция «Трезвый водитель», которая на протяжении нескольких дней на дорогах столичного региона проводила Госавтоинспекция Минской области.

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Как ранее сообщали Naviny.by, спецмероприятие направлено на предупреждение аварий по вине пьяных. В рейдах совместно с экипажами ДПС участвовали и сотрудники милиции общественной безопасности.

По информации УГАИ Минской области, за прошлый год в регионе произошло 73 дорожно-транспортных происшествия с участием пьяных водителей, в которых 22 человека погибли, 87 получили телесные повреждения.

Напомним, Александр Лукашенко на недавней встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем заявил, что необходимо ужесточить ответственность для пьяных водителей.

Не лишним будет вспомнить, что в настоящее время по всей стране ГАИ проводит акцию «Берегите детей!», которая направлена на предупреждение детского травматизма на дорогах.