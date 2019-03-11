По дороге в Минск пропал молодой мужчина

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В Минске и окрестностях ведется поиск 21-летнего Владислава Левинштейна.

Молодой мужчина, проживающий в столице на улице Уборевича, выехал седьмого марта из деревни Трощицы (Кореличский район) в Минск, но дома так и не появился.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

В воскресенье, десятого марта, Поисково-спасательный отряд «Ангел» проводил в Минском районе мероприятия по розыску Владислава, у которого 14 марта день рождения, но безуспешно.
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Тэги: пропал человек Персона: Владислав Левинштейн Город: Минск

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