По дороге в Минск пропал молодой мужчина

В Минске и окрестностях ведется поиск 21-летнего Владислава Левинштейна.

Молодой мужчина, проживающий в столице на улице Уборевича, выехал седьмого марта из деревни Трощицы (Кореличский район) в Минск, но дома так и не появился.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

В воскресенье, десятого марта, Поисково-спасательный отряд «Ангел» проводил в Минском районе мероприятия по розыску Владислава, у которого 14 марта день рождения, но безуспешно.