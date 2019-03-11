Под Кобрином горела деревянная церковь XVIII века

Днем в воскресенье, десятого марта, в деревне Леликово (Кобринский район) произошел пожар в здании деревянной церкви XVIII века.

Прибыв к месту вызова, спасатели увидели густой дым, шедший из-под кровли, а в помещении видны языки пламени.

Настоятель смог пояснить, что прибыл к Свято-Димитриевской церкви, которая является историко-культурной ценностью, по звонку прихожан.

Однако потушить пожар самостоятельно он не мог, так как в здании был плотный дым и высокая температура.

По информации МЧС, огнем уничтожена кровля на площади 75 кв.м, повреждены стены и имущество.