Под Кобрином горела деревянная церковь XVIII века
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Днем в воскресенье, десятого марта, в деревне Леликово (Кобринский район) произошел пожар в здании деревянной церкви XVIII века.
Прибыв к месту вызова, спасатели увидели густой дым, шедший из-под кровли, а в помещении видны языки пламени.
Настоятель смог пояснить, что прибыл к Свято-Димитриевской церкви, которая является историко-культурной ценностью, по звонку прихожан.
Однако потушить пожар самостоятельно он не мог, так как в здании был плотный дым и высокая температура.
По информации МЧС, огнем уничтожена кровля на площади 75 кв.м, повреждены стены и имущество.