Под Кобрином горела деревянная церковь XVIII века

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Днем в воскресенье, десятого марта, в деревне Леликово (Кобринский район) произошел пожар в здании деревянной церкви XVIII века.

Прибыв к месту вызова, спасатели увидели густой дым, шедший из-под кровли, а в помещении видны языки пламени.

Настоятель смог пояснить, что прибыл к Свято-Димитриевской церкви, которая является историко-культурной ценностью, по звонку прихожан.

Однако потушить пожар самостоятельно он не мог, так как в здании был плотный дым и высокая температура.

По информации МЧС, огнем уничтожена кровля на площади 75 кв.м, повреждены стены и имущество.
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Тэги: пожар историко-культурная ценность Город: Кобрин

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