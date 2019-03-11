Власти хотят забирать у застройщиков долгострои

Министерство архитектуры и строительства хочет радикально ограничить количество продлений сроков строительства и предусмотреть возможность торговли недостроенными зданиями. Об этом заявил глава Минстройархитектуры Дмитрий Микуленок в эфире воскресной программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» вечером 10 марта.

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По словам чиновника, недостроенных зданий и домов-долгостроев в Беларуси стало меньше, но полностью эта проблема не исчезла. Кроме того, добавил он, нельзя гарантировать, что не возникнут новые проблемные дома — «особенно по коммерческим застройщикам».

«Министерством подготовлены предложения в Совет министров, сейчас они находятся на стадии обсуждения, — отметил Микуленок. — Наше предложение довольно жесткое, радикальное: разрешение продления сроков такого строительства — не более одного раза. После того как один раз сроки продлены местными органами власти, этот участок или недострой должен изыматься и передаваться другому застройщику».

«Для этого мы сейчас с Госкомимуществом отрабатываем еще один законопроект, согласно которому должно быть разрешено такие объекты регистрировать (что пока законом запрещено), чтобы они стали объектами купли-продажи», — сообщил министр.

Он также отметил, что административное давление на застройщиков, виноватых в срыве сроков строительства, не всегда приводит к желаемым результатам. В то же время в Беларуси «появляется рынок недостроенного жилья и административных зданий, и есть много игроков, которые готовы на любой стадии их перекупить», добавил Микуленок.