«Евровидение-2019»: у букмекеров появился новый фаворит

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Рейтинги возможных победителей «Евровидения-2019» регулярно обновляются – букмекеры не спешат заморозить коэффициенты на того или иного исполнителя.

Так, в настоящее время появился новый фаворит конкурса, который пройдет в Израиле. На данный момент им является голландец Дункан Лоренс. Шансы на его триумф оцениваются в 20%.

Предыдущий фаворит – россиянин Сергей Лазарев – после презентации своего клипа опустился на вторую позицию – 13%.

В тройке призеров также швед Джон Лундвик (10%).

Напомним, Беларусь на кнкурсе представит 16-летняя ЗЕНА (Зина Куприянович).

Сюжет: «Евровидение-2019»
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Тэги: Евровидение-2019 Персона: Дункан Лоренс

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