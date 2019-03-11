«Евровидение-2019»: у букмекеров появился новый фаворит

Рейтинги возможных победителей «Евровидения-2019» регулярно обновляются – букмекеры не спешат заморозить коэффициенты на того или иного исполнителя.

Так, в настоящее время появился новый фаворит конкурса, который пройдет в Израиле. На данный момент им является голландец Дункан Лоренс. Шансы на его триумф оцениваются в 20%.

Предыдущий фаворит – россиянин Сергей Лазарев – после презентации своего клипа опустился на вторую позицию – 13%.

В тройке призеров также швед Джон Лундвик (10%).

Напомним, Беларусь на кнкурсе представит 16-летняя ЗЕНА (Зина Куприянович).