В Петербурге задержали бомжа – им оказался находящийся в бегах белорус

Гражданин Беларуси, находящийся в розыске, был задержан сегодня ночью в Санкт-Петербурге. Мужчину доставили в участок из-за того, что он на улице громко ругался матом и на замечание никак не реагировал.

Когда в полиции ему «откатали пальцы», выяснилось, что задержанным оказался белорус, которого на родине разыскивают за совершение преступления.

В настоящее время решаются процессуальные вопросы – скорее всего белорус будет выдан властям нашей страны.