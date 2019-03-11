В Петербурге задержали бомжа – им оказался находящийся в бегах белорус

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Гражданин Беларуси, находящийся в розыске, был задержан сегодня ночью в Санкт-Петербурге. Мужчину доставили в участок из-за того, что он на улице громко ругался матом и на замечание никак не реагировал.

Когда в полиции ему «откатали пальцы», выяснилось, что задержанным оказался белорус, которого на родине разыскивают за совершение преступления.

В настоящее время решаются процессуальные вопросы – скорее всего белорус будет выдан властям нашей страны.
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Тэги: розыск бомж Город: Санкт-Петербург

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