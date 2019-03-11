Демографическая яма? Численность населения Беларуси падает

По предварительным данным Белстата, на 1 января 2019 года в Беларуси проживало 9 млн 475,2 тыс. человек, из них в Минске — 1 млн 992,7 тыс. Таким образом, за год население страны сократилось на 16,6 тыс. При этом жителей столицы стало больше на 10,3 тыс.

В 2018 году в Беларуси родилось 94.388 детей. На долю второго рождения пришлось 39,4%, третьего — 15,4%, четвертого и более — 6%. Рождаемость по итогам прошлого года составила 10 промилле, годом ранее — 10,8 промилле.

В 2018 году умер 119.931 человек. Естественная убыль населения составила 25.543 человека. Для сравнения, в 2017 году естественная убыль была 16.755 человек.

По данным главного статистического управления Минска, в столице в прошлом году родилось 17,6 тыс. детей, в том числе 235 двоен и 5 троен. На 100 девочек родилось 105 мальчиков. На долю первенцев пришлось 44,6%, 40,1% новорожденных были вторыми по порядку рождения, более 15% — третьим и последующим ребенком в семье.

Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился с 26,4 года в 2010 году до 28,5 года в 2018-м; при рождении второго и последующих детей он составлял 32,5 года.

В зарегистрированном браке родилось 89,8% детей. В 2010 году их было 86,8%.

О том, что в Беларуси необходимо выработать действенные меры по увеличению рождаемости, ранее заявил Александр Лукашенко. Он предложил пересмотреть систему поддержки семьи. 1 марта в ходе «Большого разговора с президентом» он сообщил, что в ближайшее время будет принято решение о расширении возможностей для использования семейного капитала.

«Рамки семейного капитала будут расширены жильем, может быть, еще какими-то вопросами, — сказал Лукашенко. — Если семейный капитал могут использовать только на здоровье ребенка, на образование, то сейчас мы его договорились расширить. В ближайшее время эти решения будут приняты».