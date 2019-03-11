В Гродно фургон сбил пьяного – мужчина в реанимации
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого очень тяжелые травмы получил пешеход, произошло в минувшую субботу, девятого марта, в областном центре.
По информации региональной Госавтоинспекции, фургон «Рено» на улице Понемуньской сбил на дороге нетрезвого пешехода (фликера не было).
Как сообщается, мужчина получил очень тяжелые повреждения, с которыми был госпитализирован в реанимацию.
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Мужчина был доставлен в больницу, где утром в субботу умер.