В Гродно фургон сбил пьяного – мужчина в реанимации

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого очень тяжелые травмы получил пешеход, произошло в минувшую субботу, девятого марта, в областном центре.

Фото УГАИ Гродненской области

По информации региональной Госавтоинспекции, фургон «Рено» на улице Понемуньской сбил на дороге нетрезвого пешехода (фликера не было).

Как сообщается, мужчина получил очень тяжелые повреждения, с которыми был госпитализирован в реанимацию.

Ранее Naviny.by сообщали, что восьмого марта в городском поселке Телеханы (Ивацевичский район) во дворе по улице Ленина «Ауди А-4» переехал лежащего (фликера не было) пешехода.

Мужчина был доставлен в больницу, где утром в субботу умер.