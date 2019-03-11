В Гродно фургон сбил пьяного – мужчина в реанимации

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого очень тяжелые травмы получил пешеход, произошло в минувшую субботу, девятого марта, в областном центре.

Фото УГАИ Гродненской области

По информации региональной Госавтоинспекции, фургон «Рено» на улице Понемуньской сбил на дороге нетрезвого пешехода (фликера не было).

Сегодня последний день проведения спецмероприятия ГАИ

Как сообщается, мужчина получил очень тяжелые повреждения, с которыми был госпитализирован в реанимацию.

Ранее Naviny.by сообщали, что восьмого марта в городском поселке Телеханы (Ивацевичский район) во дворе по улице Ленина «Ауди А-4» переехал лежащего (фликера не было) пешехода.

Мужчина был доставлен в больницу, где утром в субботу умер.
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Тэги: ДТП Город: Гродно

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