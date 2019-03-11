За выходные задержано 180 пьяных водителей и 322 нетрезвых пешехода

За минувшие выходные, 9 и 10 марта, сотрудниками Госавтоинспекции за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 180 водителей.

В течение субботы и воскресенья в Беларуси совершено 12 ДТП, в которых три человека погибли (двое — в аварии под Иваново) и 12 получили травмы.

За превышение скоростных режимов оштрафовано 1088 водителей. Пресечено 396 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Выявлено 766 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности.