За выходные задержано 180 пьяных водителей и 322 нетрезвых пешехода
За минувшие выходные, 9 и 10 марта, сотрудниками Госавтоинспекции за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 180 водителей.
В течение субботы и воскресенья в Беларуси совершено 12 ДТП, в которых три человека погибли (двое — в аварии под Иваново) и 12 получили травмы.
За превышение скоростных режимов оштрафовано 1088 водителей. Пресечено 396 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Выявлено 766 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности.
За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 2013 пешеходов, из них 567 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 322 пешехода находились в состоянии опьянения,