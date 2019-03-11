За выходные задержано 180 пьяных водителей и 322 нетрезвых пешехода

/ Общество
Просмотров: 494

За минувшие выходные, 9 и 10 марта, сотрудниками Госавтоинспекции за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 180 водителей.

В течение субботы и воскресенья в Беларуси совершено 12 ДТП, в которых три человека погибли (двое — в аварии под Иваново) и 12 получили травмы.

За превышение скоростных режимов оштрафовано 1088 водителей. Пресечено 396 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Выявлено 766 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности.

За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 2013 пешеходов, из них 567 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 322 пешехода находились в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба МВД.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пьяный водитель пешеходы

Другие материалы на эту тему:

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. Зомбі за рулём

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. Зомбі за рулём

«Дочка спрашивает, где мама». Судят водителя, сбившего женщину на переходе

«Дочка спрашивает, где мама». Судят водителя, сбившего женщину на переходе

Выпил — за руль. Кто доездился пьяным до конфискации двух автомобилей

Выпил — за руль. Кто доездился пьяным до конфискации двух автомобилей