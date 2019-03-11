Убившего под Лунинцом трех человек пенсионера этапировали в Минск

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66-летний житель Лунинца, расстрелявший восьмого марта жену, тещу и шурина, а также пытавшийся покончить с собой, этапирован в госпиталь в Минске.

Фото pixabay.com

У мужчины ранение головы, поэтому его перевозили подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких и под конвоем, пишет media-polesye.by.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по п. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 139 (Убийство) УК. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Разрешения на хранение оружия он не имел.
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Тэги: тройное убийство Город: Лунинец

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