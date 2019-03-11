Белорусская антиядерная кампания призвала власти свернуть строительство АЭС

/ Общество
Просмотров: 318

В восьмую годовщину аварии на Фукусиме, 11 марта, Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением, в котором призвала правительство Беларуси и других стран, не отказавшихся от использования ядерной энергетики, свернуть строительство атомных станций, в том числе в Островце (Гродненская область).

Отмечается, что с последствиями аварии на атомной электростанции, произошедшей в результате землетрясения и цунами, современная Япония, несмотря на развитие технологий и помощь мирового сообщества, не может справиться до сих пор. На преодоление последствий Фукусимы, по оценкам японского правительства, уйдет около четырех десятилетий и порядка 200 миллиардов долларов.

В МИД Беларуси назвали слова Грибаускайте «сюрреализмом»

«Эти цифры дают представление об истинной стоимости атомного киловатта. А если просуммировать стоимость всех мероприятий по обслуживанию атомной энергетики, включая долговременное хранение и обслуживание ядерных отходов, отработавшее ядерное топливо, станет понятно, что это самая дорогая авантюра человечества, в плохом смысле этого слова», — говорится в заявлении Белорусской антиядерной кампанию, среди участников которой ОО «Экодом» и Белорусская партия «Зеленые».

Как отмечается в заявлении, «миллионы людей в Японии и Беларуси и сегодня живут на загрязненных территориях, употребляют загрязненные продукты питания и воду», продолжается рост онкологических заболеваний среди детей. «Но современное общество еще далеко от того, чтобы назвать безответственное использование атомных технологий преступлением против человечности», — считают авторы.

По их мнению, ядерные технологии «ассоциируются сегодня с абсолютной властью, с болезненным стремлением правителей пережить собственные народы, создав угрозу жизни на сотни тысяч лет».


Беларусь (не)признали нарушающей Конвенцию Эспо при строительстве АЭС

«Ядерное оружие и мирный атом тесно связаны, поскольку АЭС нарабатывают материалы, которые можно использовать в военных целях. А опыт Фукусимы и Чернобыля показывает, что атомные электростанции сами по себе, даже в отсутствие военной компоненты, являются бомбами замедленного действия», — говорится в заявлении.

Как отмечают представители Белорусской антиядерной кампании, после фукусимской катастрофы европейские страны всерьез озаботились безопасностью своих АЭС, разработав стресс-тесты, призванные определить их слабые места по отношению к природным воздействиям, однако опыт показал, что «практика латания дыр, особенно в отношении старых АЭС, дорогостояща и неэффективна». В связи с этим ряд европейских стран, включая Германию и Италию, пришли к выводу о необходимости отказа от атомной энергетики.

Спецслужбы: Беларусь может обойти запрет на поставку электроэнергии БелАЭС в Литву

«Беларусь, в большей степени пострадавшая от Чернобыля, не усвоила ни его уроков, ни уроков Фукусимы. Белорусское правительство продолжает строительство островецкой АЭС, несмотря на то что постфукусимские стресс-тесты выявили во всех областях исследования многочисленные проблемы безопасности российского проекта, по которому строится эта атомная электростанция. Это продолжается и несмотря на то, что энергия этой электростанции сегодня, как показывают экономические реалии, никому не нужна, — подчеркивается в заявлении. — Мы призываем не только Беларусь, но и то небольшое количество стран, где сегодня строятся АЭС, остановиться и задуматься, проанализировать еще раз ход истории, сделать выводы и вынести уроки из страшных трагедий Фукусимы и Чернобыля, свернув или заморозив свои атомные программы».

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь Белорусская антиядерная кампания

Другие материалы на эту тему:

Беларусь (не)признали нарушающей Конвенцию Эспо при строительстве АЭС

Беларусь (не)признали нарушающей Конвенцию Эспо при строительстве АЭС

«Отработавшее ядерное топливо не может храниться на заднем дворе»

«Отработавшее ядерное топливо не может храниться на заднем дворе»

Небо над Белорусской АЭС будут охранять новые «Торы»

Небо над Белорусской АЭС будут охранять новые «Торы»

Охрана воздушного пространства над БелАЭС переведена в боевой режим

Охрана воздушного пространства над БелАЭС переведена в боевой режим