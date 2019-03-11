Белорусская антиядерная кампания призвала власти свернуть строительство АЭС

В восьмую годовщину аварии на Фукусиме, 11 марта, Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением, в котором призвала правительство Беларуси и других стран, не отказавшихся от использования ядерной энергетики, свернуть строительство атомных станций, в том числе в Островце (Гродненская область).

Отмечается, что с последствиями аварии на атомной электростанции, произошедшей в результате землетрясения и цунами, современная Япония, несмотря на развитие технологий и помощь мирового сообщества, не может справиться до сих пор. На преодоление последствий Фукусимы, по оценкам японского правительства, уйдет около четырех десятилетий и порядка 200 миллиардов долларов.

«Эти цифры дают представление об истинной стоимости атомного киловатта. А если просуммировать стоимость всех мероприятий по обслуживанию атомной энергетики, включая долговременное хранение и обслуживание ядерных отходов, отработавшее ядерное топливо, станет понятно, что это самая дорогая авантюра человечества, в плохом смысле этого слова», — говорится в заявлении Белорусской антиядерной кампанию, среди участников которой ОО «Экодом» и Белорусская партия «Зеленые».

Как отмечается в заявлении, «миллионы людей в Японии и Беларуси и сегодня живут на загрязненных территориях, употребляют загрязненные продукты питания и воду», продолжается рост онкологических заболеваний среди детей. «Но современное общество еще далеко от того, чтобы назвать безответственное использование атомных технологий преступлением против человечности», — считают авторы.

По их мнению, ядерные технологии «ассоциируются сегодня с абсолютной властью, с болезненным стремлением правителей пережить собственные народы, создав угрозу жизни на сотни тысяч лет».

«Ядерное оружие и мирный атом тесно связаны, поскольку АЭС нарабатывают материалы, которые можно использовать в военных целях. А опыт Фукусимы и Чернобыля показывает, что атомные электростанции сами по себе, даже в отсутствие военной компоненты, являются бомбами замедленного действия», — говорится в заявлении.

Как отмечают представители Белорусской антиядерной кампании, после фукусимской катастрофы европейские страны всерьез озаботились безопасностью своих АЭС, разработав стресс-тесты, призванные определить их слабые места по отношению к природным воздействиям, однако опыт показал, что «практика латания дыр, особенно в отношении старых АЭС, дорогостояща и неэффективна». В связи с этим ряд европейских стран, включая Германию и Италию, пришли к выводу о необходимости отказа от атомной энергетики.

«Беларусь, в большей степени пострадавшая от Чернобыля, не усвоила ни его уроков, ни уроков Фукусимы. Белорусское правительство продолжает строительство островецкой АЭС, несмотря на то что постфукусимские стресс-тесты выявили во всех областях исследования многочисленные проблемы безопасности российского проекта, по которому строится эта атомная электростанция. Это продолжается и несмотря на то, что энергия этой электростанции сегодня, как показывают экономические реалии, никому не нужна, — подчеркивается в заявлении. — Мы призываем не только Беларусь, но и то небольшое количество стран, где сегодня строятся АЭС, остановиться и задуматься, проанализировать еще раз ход истории, сделать выводы и вынести уроки из страшных трагедий Фукусимы и Чернобыля, свернув или заморозив свои атомные программы».