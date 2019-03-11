Чиновники выполнили приказ Лукашенко: Дня Воли на «Динамо» не будет

Минские власти отказали представителям оппозиции в проведении акции ко Дню Воли на стадионе «Динамо»

Столичные власти отказали представителям оппозиции в проведении 24 марта на стадионе «Динамо» массовой акции, приуроченной к 101-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики.

Официальная причина отказа, как сообщил БелаПАН председатель Партии БНФ Григорий Костусев, — подготовка площадки ко II Европейским играм. Об этом говорится в официальном ответе Мингорисполкома на заявку организаторов, который передан Костусеву 11 марта в столичной администрации, куда его пригласили накануне.

«С учетом подготовки национального олимпийского стадиона «Динамо» к проведению II Европейских игр проведение митинга и концерта на данной площадке нецелесообразно», — говорится в письме Мингорисполкома.

Как сообщалось, заявку на проведение 24 марта на стадионе «Динамо» массового мероприятия ко Дню Воли представители Партии БНФ и культурной площадки «Арт Сядзіба» подали 16 января.

1 марта во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает празднование на стадионе «Динамо» и предложил взамен площадь Бангалор.

«Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Вы знаете, это даже личное оскорбление. Вы знаете, сколько я вложил туда, в реконструкцию стадиона, собирая по крохам деньги, нажимая на предпринимателей, бюджет выделял — подготовились к Европейским играм. Всему миру продемонстрируем! А вы уже лезете на этот стадион «Динамо», если есть место для проведения подобных акций», — добавил Лукашенко.

4 марта организаторы акции направили в столичный горисполком новую заявку на проведение акции с шествием и празднованием у площадки возле Дворца спорта или на площади Свободы. Костусев отметил, что ответа от городских властей на это предложение пока нет.

«Я задавал сегодня этот вопрос чиновникам. Пока, сказали, решения нет — ни положительного, ни отрицательного», — отметил политик.

Также Минский горисполком не разрешил представителям правоцентристской коалиции проведение 25 марта акции по случаю Дня Воли у оперного театра. Официальной причиной отказа стало распространение информации о предстоящем митинге в СМИ (закон запрещает анонсировать массовое уличное мероприятие до получения разрешения властей).

В 2018 году праздничные мероприятия возле оперного театра в столице в честь 100-летия провозглашения БНР, по оценкам организаторов, собрали до 50 тыс. человек.