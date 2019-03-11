Лукашенко: недопустимо, чтобы люди переплачивали за свои «квадраты»

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Вопросы жилищного строительства в столице обсуждались 11 марта на встрече президента Беларуси с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

Как отметил Лукашенко, государство будет придерживаться курса на ежегодное сокращение объемов возведения жилья в столице со смещением приоритета на города-спутники.

Также обсуждалась стоимость жилой недвижимости. «Недопустимо, чтобы люди переплачивали за свои “квадраты”», — отметил Лукашенко, поручив изучить результаты эксперимента, который проводило предприятие «Завод эффективных промышленных конструкций» — один из крупнейших производителей сборных железобетонных изделий.

Несколько лет назад предприятию были предоставлены площадки, на которых оно строило жилье для очередников с рентабельностью не выше 5%. «Если эксперимент удался, необходимо его продолжить», — отметил глава государства.

Также обсуждался вопрос строительства второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту. Она должна быть введена в эксплуатацию еще этой весной. А не позже следующего года Минск и аэропорт должна связать железнодорожная линия, сообщает телеканал «Беларусь 1».
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Тэги: жилищное строительство развитие Минска Персона: Александр Лукашенко Анатолий Сивак Город: Минск

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