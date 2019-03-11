Главе «Белфармпрома» предъявлено обвинение – ему грозит за взятки до 15 лет с конфискацией

Генеральному директор «Управляющей компании холдинга «Белфармпром» предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 (получение взятки), сообщил Следственный комитет.

По информации ведомства, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу

Неофициальная информация о задержании главы холдинга Валерия Шевчука появилась 7 марта. Ряд СМИ сообщили об этом со ссылкой на свои источники в силовых органах.

Следственный комитет тогда эту информацию не комментировал.

В конце июля 2017 года Александр Лукашенко подписал указ № 258 о ликвидации департамента фармацевтической промышленности и создании холдинга по производству фармацевтической продукции.

В сентябре был создан фармацевтический холдинг «Белфармпром», под управление которого правительство передало четыре фармацевтические компании:

Борисовский завод медпрепаратов,

Несвижский завод медицинских препаратов,

«Экзон»,

«Ферейн».

Возглавил холдинг руководитель упомянутого ликвидированного департамента Валерий Шевчук.

Спустя два месяца в состав холдинга вошли еще два государственных и восемь частных предприятий:

«Унитехпром БГУ»,

«Академфарм»,

«Мед-интерпласт»,

«Фарматех»,

«БелАсептика»,

«Калина»,

«Фармлэнд»,

«Падис`С»,

«Малкут»,

«Нативита».

В начале декабря 2018 года в ведение «Белфармпрома» постановлением Совмина № 866 были безвозмездно переданы акции Борисовского завода медицинских препаратов (БЗМП) на сумму свыше 3 млн долларов.

Задержание главы «Белфармпрома» продолжает ряд громких дел о коррупции в системе Минздрава. В прошлом году за взятки задержаны порядка ста человек, среди них сотрудники министерства, руководители ведущих клиник и РНПЦ. Ряд фигурантов уже осуждены.