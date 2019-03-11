Главе «Белфармпрома» предъявлено обвинение – ему грозит за взятки до 15 лет с конфискацией
Генеральному директор «Управляющей компании холдинга «Белфармпром» предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 (получение взятки), сообщил Следственный комитет.
По информации ведомства, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу
Неофициальная информация о задержании главы холдинга Валерия Шевчука появилась 7 марта. Ряд СМИ сообщили об этом со ссылкой на свои источники в силовых органах.
Следственный комитет тогда эту информацию не комментировал.
В конце июля 2017 года Александр Лукашенко подписал указ № 258 о ликвидации департамента фармацевтической промышленности и создании холдинга по производству фармацевтической продукции.
В сентябре был создан фармацевтический холдинг «Белфармпром», под управление которого правительство передало четыре фармацевтические компании:
- Борисовский завод медпрепаратов,
- Несвижский завод медицинских препаратов,
- «Экзон»,
- «Ферейн».
Возглавил холдинг руководитель упомянутого ликвидированного департамента Валерий Шевчук.
Спустя два месяца в состав холдинга вошли еще два государственных и восемь частных предприятий:
- «Унитехпром БГУ»,
- «Академфарм»,
- «Мед-интерпласт»,
- «Фарматех»,
- «БелАсептика»,
- «Калина»,
- «Фармлэнд»,
- «Падис`С»,
- «Малкут»,
- «Нативита».
В начале декабря 2018 года в ведение «Белфармпрома» постановлением Совмина № 866 были безвозмездно переданы акции Борисовского завода медицинских препаратов (БЗМП) на сумму свыше 3 млн долларов.
Задержание главы «Белфармпрома» продолжает ряд громких дел о коррупции в системе Минздрава. В прошлом году за взятки задержаны порядка ста человек, среди них сотрудники министерства, руководители ведущих клиник и РНПЦ. Ряд фигурантов уже осуждены.