Главе «Белфармпрома» предъявлено обвинение – ему грозит за взятки до 15 лет с конфискацией

/ Общество
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Генеральному директор «Управляющей компании холдинга «Белфармпром» предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 (получение взятки), сообщил Следственный комитет.

По информации ведомства, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу

Неофициальная информация о задержании главы холдинга Валерия Шевчука появилась 7 марта. Ряд СМИ сообщили об этом со ссылкой на свои источники в силовых органах.

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Следственный комитет тогда эту информацию не комментировал.

В конце июля 2017 года Александр Лукашенко подписал указ № 258 о ликвидации департамента фармацевтической промышленности и создании холдинга по производству фармацевтической продукции.

В сентябре был создан фармацевтический холдинг «Белфармпром», под управление которого правительство передало четыре фармацевтические компании:

  • Борисовский завод медпрепаратов,
  • Несвижский завод медицинских препаратов,
  • «Экзон»,
  • «Ферейн».

Возглавил холдинг руководитель упомянутого ликвидированного департамента Валерий Шевчук.

Спустя два месяца в состав холдинга вошли еще два государственных и восемь частных предприятий:

  • «Унитехпром БГУ»,
  • «Академфарм»,
  • «Мед-интерпласт»,
  • «Фарматех»,
  • «БелАсептика»,
  • «Калина»,
  • «Фармлэнд»,
  • «Падис`С»,
  • «Малкут»,
  • «Нативита».

В начале декабря 2018 года в ведение «Белфармпрома» постановлением Совмина № 866 были безвозмездно переданы акции Борисовского завода медицинских препаратов (БЗМП) на сумму свыше 3 млн долларов.

Задержание главы «Белфармпрома» продолжает ряд громких дел о коррупции в системе Минздрава. В прошлом году за взятки задержаны порядка ста человек, среди них сотрудники министерства, руководители ведущих клиник и РНПЦ. Ряд фигурантов уже осуждены.

Сюжет: Коррупция в Минздраве
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Тэги: Белфармпром коррупция в Минздраве Персона: Валерий Шевчук

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