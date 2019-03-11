Уровень доверия украинцев к Зеленскому составил 43%

Согласно новому социологическому опросу группы «Рейтинг», Владимир Зеленский пользуется наибольшим доверием украинцев среди всех кандидатов в президенты.

Исследование, в котором приняли участие 5 тыс. респондентов, было проведено 1-7 марта. Анкетирование проводилось по принципу face-to-face. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%.

Как отмечается , кандидаты в президенты получили следующий уровень доверия опрошенных:

Владимир Зеленский – 43%; Юлия Тимошенко – 28%; Анатолий Гриценко – 26%; Петр Порошенко – 24%; Олег Ляшко – 19%; Юрий Бойко – 18%; Андрей Садовой – 17%; Александр Шевченко – 13%; Игорь Смешко – 13%; Александр Вилкул – 12%.

Социологи отметили, что самый высокий уровень недоверия имеют: Петр Порошенко – 69% и Олег Ляшко – 71%.

Топ-5 лидеров президентской гонки выглядит следующим образом:

Владимир Зеленский – 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать; Юлия Тимошенко – 18,3%; Петр Порошенко – 16,8%; Анатолий Гриценко – 10,3%; Юрий Бойко – 9,9%.

На данный момент, почти четверть респондентов не определились с выбором кандидата.

Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях. В Киеве и Центре он конкурирует с Тимошенко и Порошенко, который имеет прочные позиции на Галичине и на Западе. Лидер «Батькивщины» – в центрально-западных регионах и Севере страны. Самый высокий уровень поддержки Гриценко – на Галичине, а Бойко – в юго-восточных областях и особенно на Донбассе.

В свою очередь, интересно, что 22% опрошенных считают, что следующим президентом будет нынешний глава государства. В победу Тимошенко верят 20%, Зеленского – 18%. Положительную динамику по этому показателю имеют руководитель студии «Квартал-95» и лидер «Батькивщины». А вот Порошенко за неделю несколько сдал свои позиции.