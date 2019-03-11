Лукашенко: Минск — не резиновый

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Государство будет усиленно сокращать объемы жилищного строительства в Минске. Об этом 11 марта заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Мингорисполкома Анатолия Сивака.

«Вы помните, в старые добрые времена мы приняли концепцию будущей застройки и приведения в порядок строительства в Минске. И договорились о том, что потихоньку, насколько получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. Минск — не резиновый. Знаю, как минчане это восприняли. Они поддерживают такую тенденцию», — сказал Лукашенко во время встречи с Сиваком, видеосюжет о которой был показан в эфире телеканала СТВ.

Городами-спутниками Минска определены: промышленные города Дзержинск, Жодино и Фаниполь; агропромышленные — Смолевичи, Столбцы, Узда, Руденск; туристско-рекреационные — Заславль и Логойск.

«Главное, чтобы была транспортная связь и рабочие места», — Лукашенко.

«Просто люди должны понимать, что мы каждый год, после II Европейских игр особенно, усиленно будем сокращать объемы строительства в Минске. Поэтому тот, кто поймет это раньше всех, тот и выиграет. Я знаю, что около полутора тысяч, может, уже и две тысячи очередников хотят строиться в Смолевичах. Я не возражаю. Что тут возражать? Люди хотят. Будем поддерживать это», — сказал Лукашенко.

Вечером 10 марта в эфире воскресной программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок заявил, что в городах-спутниках потенциальным переселенцам пока кроме жилья предложить нечего.

«Надо целенаправленно этой работой заниматься, — сказал он. — Сейчас нужно просто переформатировать все планы, плюс сделать акцент не на многоэтажную застройку. Это мое глубокое убеждение — в города-спутники многоэтажной застройкой мы людей не заманим».
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Тэги: развитие Минска жилищное строительство Персона: Александр Лукашенко Анатолий Сивак Дмитрий Микуленок

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