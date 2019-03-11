Стало известно, когда вступят в силу новые правила оборота табачной продукции

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило проект правительственного постановления в целях реализации «антитабачного» декрета № 2, принятого главой государства в январе.



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В обосновании к проекту постановления Совета министров, которое МАРТ вынес на общественное обсуждение, сказано, что документ регулирует «отношения, возникающие между покупателями и продавцами при продаже табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака».

Отмечается также, что документ разработан в связи с принятием на уровне правительства плана мероприятий по реализации январского декрета президента, который предусматривает усиление государственного контроля за оборотом табачной продукции и электронных систем курения. Согласно проекту постановления, новые правила оборота табачной продукции вступят в силу 27 июля.

Так, вводится запрет открытой выкладки жидкостей для электронных систем курения в витринах и ином торговом оборудовании.

Информация о табачных изделиях и жидкостях для электронных систем курения, реализуемых в торговых объектах, объектах общественного питания, может размещаться только в виде перечня этой продукции с указанием наименования и цены.

Кроме того, по новым правилам продажа не только табачных изделий, но и жидкостей для электронных систем курения будет запрещена лицам моложе 18 лет.